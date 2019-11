Davidsfonds Langemark trekt voorleesweek op gang: jong en oud samen in (voorlees)bed Christophe Maertens

14 november 2019

18u08 0 Langemark-Poelkapelle Davidsfonds Langemark liet de voorleesweek niet onopgemerkt voorbij gaan. In het WZC De Boomgaard kropen de kinderen, samen met de bewoners, even in bed om te luisteren naar de mooiste ‘verhalen voor het slapengaan’.

Met deze ‘Bed-in’ haalde Davidsfonds Langemark een succesvolle klassieker van onder het stof. Tien jaar geleden vond de voorlopig laatste editie plaats. Ook de bewoners van het woonzorgcentrum werden uitgenodigd om mee te luisteren. Tijdens een eerste sessie waren de kinderen opgesplitst in leeftijdsgroepen die de kamers van de oudjes bezochten terwijl de begeleid(st)ers aangepaste verhaaltjes volgens hun leeftijd brachten. Vervolgens kwamen ze samen voor een tweede sessie. Daarvoor wist het Davidsfonds Karrewiet-presentator, de Antwerpse, Mariam El Mandoudi te strikken. In Langemark werden de mooiste pyjama en vooral de mooiste verhalen uit de kast gehaald. Mariam had het over ‘De armen van grootmoeder’ met Louise en Oma in de hoofdrol en de 82 aanwezige kinderen waren muisstil.