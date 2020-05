Coronacrisis treft groentebedrijf van gewezen schepen Frank Geeraert: “Het is de bedoeling dat we een doorstart maken, maar dat zal enkel kunnen in betere tijden” Christophe Maertens Erik De Block

22 mei 2020

19u35 0 Langemark-Poelkapelle Het groenteverwerkingsbedrijf Gheer-aard uit Langemark-Poelkapelle is failliet. Zaakvoerder en gewezen schepen Frank Gheeraert moest noodgedwongen de boeken neerleggen omdat er door de coronacrisis geen bestellingen meer binnenkwamen. Ook had het bedrijf net zwaar geïnvesteerd in een nieuwe locatie. “Vooral het feit dat er op korte termijn geen beterschap in zicht is, deed ons deze zware beslissing nemen.”

Je hoeft geen econoom te zijn om te zien dat de coronacrisis onze bedrijven zware klappen toebrengt. De horeca is bijvoorbeeld een sector waar het heel bang afwachten is op hoe het allemaal zal aflopen, maar ook bij veel toeleveringsbedrijven ziet het er niet goed uit en wordt voor faillissementen gevreesd. Een zaak waar de boeken nu al noodgedwongen moesten worden neergelegd, is het groenteverwerkingsbedrijf Gheer-aard uit de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle.

Feestzalen

De zaak was gespecialiseerd in rauwkostgroenten, maaltijdsalades, fruitsalades en versneden groenten. Het familiebedrijf werd in 1998 opgericht door Jozef Gheeraert en Myriam Vieren, die samen met hun dochter Tina en een ploeg medewerkers de firma runden. Eind 2015 namen huidig zaakvoerder Frank Gheeraert en zijn echtgenote Annemie het roer over. Net voor de coronacrisis investeerden de zaakvoerders nog in een nieuw gebouw in de industriezone van Ieper. “Onze klanten bestaan voor 15 procent uit winkels, de rest situeert zich in de horeca. Zo leverden we veel aan feestzalen”, aldus Frank Gheeraert. “Net die laatste is de schakel die de voorbije maanden bijna volledig wegviel. Dat gegeven samen met de kost van ons nieuw gebouw werd heel zwaar om dragen. We werkten nog voor het Jan Yperman Ziekenhuis, maar dat was niet genoeg om de boel draaiende te houden.”

Dit bedrijf werd opgericht door mijn ouders en het doet pijn om te stoppen. Ook voor mijn medewerkers die niet meer opnieuw aan de slag kunnen, is dit echt niet aangenaam Frank Gheeraert

“Omdat we niet volledig stopten, konden we geen beroep doen op de premies die de overheid door corona uitschrijft”, aldus Gheeraert. “Vooral het feit dat er nog geen vooruitzicht op beterschap is, deed ons besluiten de boeken neer te leggen. Het is de bedoeling dat we een doorstart maken, maar we zullen dat enkel doen in betere tijden.”

Geen werk meer

Voor de zaakvoerder en zijn echtgenote was het geen gemakkelijke beslissing. “Dit bedrijf werd opgericht door mijn ouders en het doet pijn om te stoppen”, klinkt het. “Ook voor mijn medewerkers die niet meer opnieuw aan de slag kunnen, is dit echt niet aangenaam.” Bij Gheer-aard werkten in 2019 nog 9 personeelsleden. Vorige week donderdag kregen de vijf overgebleven werknemers het nieuws van het faillissement.

Veel bedrijven riskeren nog lang te slabakken door te weinig vraag, omdat hun businessmodel is aangetast of hun kapitaalbuffers onder druk staan. Zonder bijkomende steun kunnen dus alsnog veel bedrijven en jobs verdwijnen Hans Maertens, VOKA

Ondertussen vraagt Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, de overheid dringend in te grijpen om een sociaal bloedbad te voorkomen. “Uit onze enquêtes bij bedrijven blijkt dat één op vijf ondernemers vreest voor een mogelijke faillissement en nog eens een op vier vreest medewerkers te moeten ontslaan”, aldus gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “De nationale bank heeft berekend dat 180.000 medewerkers door corona hun job kunnen verliezen. Bovendien staat van 70.000 zelfstandigen hun zaak en dus hun baan op de tocht. Zo’n sociaal bloedbad zou helaas historisch groot zijn.”

Intensive care

Voka vraagt overheden met bijkomende maatregelen te komen om de opleving van onze economie en arbeidsmarkt te stimuleren. “De eerste hulp is toegediend: overheden hebben goed ingegrepen en acute faillissementen en ontslagen vermeden door te waken over de liquiditeit van bedrijven. Denk maar aan uitstel van betaling van bepaalde belastingen en bijdragen, het bankenplan en de tijdelijke werkloosheid”, legt Hans Maertens uit.

“Maar onze economie en arbeidsmarkt liggen nog op intensive care”, gaat Maertens verder. “Veel bedrijven riskeren nog lang te slabakken door te weinig vraag, omdat hun businessmodel is aangetast of hun kapitaalbuffers onder druk staan. Zonder bijkomende steun kunnen dus alsnog veel bedrijven en jobs verdwijnen.”