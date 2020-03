Burgemeester spreekt inwoners Langemark-Poelkapelle toe op sociale media: “Mogen we respect vragen voor onze verzorgenden en er enkel beroep op doen uit noodzaak.” Christophe Maertens

19 maart 2020

09u03 0 Langemark-Poelkapelle Burgemeester Lieven Vanbelleghem van Langemark-Poelkapelle maakt gebruik van Facebook om de inwoners van zijn gemeente toe te spreken. "Paniek is een slechte raadgever, maar we moeten het wel serieus nemen. Onze gezondheid blijft het belangrijkste goed die we beheren."

“We zitten in een ongeziene periode met moeilijke maatregelen die nu opnieuw verstrengd worden. Met het schepencollege en vele personeelsleden doen we er alles aan om dagelijks te evalueren, aanpassingen te doen en jullie zoveel mogelijk te informeren”, zegt de burgemeester. “De meest recente info vind je op de officiële sites, maar ook op onze website met extra plaatselijke inlichtingen. Onze eerste bekommernis is de zorg voor mens en gezondheid.

Namens het bestuur wil ik iedereen vragen om alle opgelegde verplichtingen op te volgen. Paniek is een slechte raadgever, maar we moeten het wel serieus nemen. Onze gezondheid blijft het belangrijkste goed die we beheren.”

Onze verzorgenden

De burgemeester en het schepencollege wensen iedereen de moeilijke periode goed door te komen. “Dit is voor werknemers alsook voor vele handelaars een periode van minder inkomsten die moet overbrugd worden en dat zullen we voelen”, klinkt het. “Zorg voor mens en gezondheid betekent dat heel wat mensen blijven instaan voor de nodige verzorging op allerhande wijze. We wensen die mensen alle moed toe om hun taken naar behoren te laten uitvoeren met aandacht voor hun eigen gezondheid. Daarom willen we dat de meest hulpbehoevenden zeker verder geholpen en opgevolgd kunnen worden. Zij zijn ons meest kwetsbaren in de samenleving op dit moment. Mogen we respect vragen voor onze verzorgenden en er enkel beroep op doen uit noodzaak. Voor hen zijn het vooral hectische werkdagen in moeilijke omstandigheden.”