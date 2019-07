Burgemeester kiest voor compromis: geen 132, maar 72 extra plaatsen in asielcentrum N-VA buitenspel gezet bij overleg, partij blijft gekant tegen uitbreiding Christophe Maertens

15 juli 2019

20u59 0 Langemark-Poelkapelle Er komen in het asielcentrum van Poelkapelle geen 132, maar 72 extra plaatsen voor asielzoekers. Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) sloot een compromis met Fedasil. Coalitiepartner N-VA vindt het echter niet kunnen dat de partij niet bij het overleg betrokken werd. “Onze fractie blijft duidelijk: wij willen die uitbreiding niet”, zegt schepen Dominique Cool.

Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) werd op 1 juli op de hoogte gebracht door Fedasil (Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers) dat er in het najaar mogelijk een tijdelijke uitbreiding van het aantal plaatsen in het opvangcentrum in Poelkapelle zou komen. Toen was er sprake van 132 extra plaatsen. Het gemeentebestuur kantte zich tegen de uitbreiding. Vooral de N-VA-fractie reageerde ontevreden. Aanvankelijk was ook coalitiepartij CD&V geen voorstander, maar nu werkte burgemeester Lieven Vanbelleghem toch een compromis uit met Fedasil. “We schreven een brief aan Fedasil en lieten zo weten dat we niet akkoord gingen met de uitbreiding”, zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem. De redenen die de gemeente aanhaalde waren divers. Een eerste punt is de lozing van onbehandeld afvalwater door het asielcentrum, wat in strijd is met het decreet integraal waterbeheer. Daarnaast zou de sociale impact op het kleine gehucht Vijfwegen, dat slechts een 200-tal mensen telt, te groot zijn bij de komst van nog 132 asielzoekers. Verder zou er een gebrek zijn aan voorzieningen voor ontspanning in het centrum, zou het openbaar vervoer overbelast worden en zouden gemeentelijke diensten het extra werk niet kunnen bolwerken. De burgemeester ging daarom samenzitten met Fedasil op vrijdag 12 juli.

Overlast beperken

De burgemeester kwam nu tot een compromis met Fedasil. “We hebben afgesproken om niet de gevraagde 132 vluchtelingen toe te laten, maar het te beperken tot 72, wat het totaal op maximum 300 brengt. Dat is nog minder dan in 2015. Ook werd met Fedasil het akkoord bereikt dat ze zullen instaan voor waterzuivering bij de extra containers zodat ze voldoen aan de milieuwetgeving. Volgens de directeur is een capaciteit van 300 voor hen haalbaar om goed te begeleiden en zal de overlast buiten het centrum beperkt houden.”

N-VA niet akkoord

De coalitiepartij N-VA werd naar eigen zeggen echter niet uitgenodigd voor het overleg, iets wat de burgemeester ontkent. “Wij schrijven het compromis volledig op het conto van de burgemeester”, zegt schepen Dominique Cool (N-VA). “Onze fractie blijft duidelijk. We willen nog steeds geen uitbreiding van het aantal asielzoekers in Poelkapelle. We horen dat de burgemeester geplande betogingen zou weren, allemaal beslissingen waar wij niet zomaar akkoord kunnen mee gaan zonder een woordje uitleg. Ook ons voorstel om ons juridisch te laten bijstaan om deze uitbreiding zoveel mogelijk te bekampen, is een brug te ver voor de burgemeester. Heeft Fedasil al dan niet de wet aan zijn kant, dit betekent nog niet dat wij ergens akkoord moeten mee gaan of compromissen moeten gaan sluiten”, besluit Dominique Cool. Wordt ongetwijfeld vervolgd.