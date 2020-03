Buitenschoolse kinderopvang komt in nieuw schoolgebouw: “Goedkope oplossing” Christophe Maertens

05 maart 2020

13u58 10 Langemark-Poelkapelle In Langemark-Poelkapelle wordt de buitenschoolse kinderopvang (BKO) ondergebracht in een school die er nog gebouwd moet worden. Door een aanpassing in de wetgeving, moet een BKO niet meer los van een school staan. De nieuwe school komt op de site van de huidige school De Ooievaar aan de Nieuwplaats in Poelkapelle.

“Er werd een studie besteld om het idee vorm te geven en de kosten te becijferen”, zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V). Ondertussen werden afspraken op papier gezet die het kader moeten vormen voor een samenwerking voor tientallen jaren. “In de afsprakennota, die snel ter goedkeuring wordt voorgelegd op de gemeenteraad, staat wie instaat voor de organisatie, het ontwerpen, de bouw en de financiering van dit gemeenschappelijk project. De nota is ook al een aanzet tot de samenwerking in de gedeelde ruimtes.”

Tegen eind 2024

De verschillende binnen- en buitenruimtes zullen maximaal worden gedeeld tussen de school en de buitenschoolse opvang. “Op die manier wordt niet alleen optimaal gebruik gemaakt van ruimte, maar ook van de beschikbare financiële middelen. Met het geld dat wordt uitgespaard bij deze oplossing kan extra geïnvesteerd worden in sport- en speelinfrastructuur, die ook na de school- en opvanguren toegankelijk zal zijn”, aldus nog de burgemeester. De totaalkost van het project zou ongeveer 4 miljoen euro bedragen. Het project wordt uiterlijk tegen eind 2024 gerealiseerd.

Opvang in kerk

In de vorige legislatuur waren er plannen om de BKO onder te brengen in de kerk van Poelkapelle. Die plannen zorgden voor verdeeldheid binnen de coalitie van CD&V en N-VA. N-VA-schepen van Financiën Dominique Cool was fel tegenstander van de BKO in de kerk toen zijn partij nog in de oppositie zat. Na de verkiezingen, waarbij N-VA ineens in het bestuur terechtkwam, werd het idee voor een BKO in de kerk dan ook afgevoerd.