Broer van dodelijk slachtoffer (28) gaat wellicht in beroep: “Voor een mensenleven is zes maanden cel te weinig” Christophe Maertens

24 juni 2019

11u55 16 Langemark-Poelkapelle Een 24-jarige man uit Passendale is door de rechter in Ieper veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor een dodelijk duw. Frederic Verhelst (28) stierf nadat hij in 2017 in zomerbar Le Jardin in Langemark tegen de grond werd gewerkt. “Voor een mensenleven vinden wij zes maanden gevangenis te weinig”, aldus broer Arno.

Een eerder banale schermutseling aan pop-upbar Le Jardin in Langemark draaide in de nacht van 30 september en 1 oktober 2017 uit op een drama. Na een duw maakte de 28-jarige Frederic Verhelst een harde smak op het asfalt. Hij begon onmiddellijk te bloeden aan zijn hoofd en uit de neus. Het waren passanten die uiteindelijk de hulpdiensten verwittigden. Kort daarop liet de twintiger het leven.

Voor dood in de berm

Frederic was die avond naar de zomerbar gegaan om te vieren dat zijn woning, waaraan hij drie jaar lang had gewerkt, klaar was. Iets na 2 uur in de ochtend raakte de man verwikkeld in een dispuut met twee andere mensen, waaronder een vriend en L.D. (24) uit Passendale. Het geschil ging over autosleutels van de vriend die Frederic bij zich had. Hij wilde ze wellicht niet meer afgeven omdat de eigenaar te veel gedronken had. Daarbij kreeg Frederic een duw van L.D., met alle gevolgen van dien. Frederic werd in de grasberm gesleept, maar kreeg pas na twintig minuten hulp. Het waren immers passanten die de hulpdiensten belden, de dader liet het slachtoffer gewoon liggen.

Geen zelfverdediging

Er volgde een onderzoek en het parket bracht L.D. voor de rechter. De man moest zich verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het opzet te doden. L.D. beweerde dat hij handelde uit zelfverdediging en vroeg de vrijspraak. “Mijn cliënt werd naar de keel gegrepen en heeft zich verweerd”, aldus advocaat Jan Leysen. “Daarbij is die jongeman, hoe erg het ook is, achteruit gestapt en ten val gekomen. Mijn cliënt heeft het slachtoffer niet in het gezicht geslagen, daar waren ook geen sporen van. Dat hij zich daarna fout heeft gedragen, kan zijn, maar hij was in paniek.” De rechter volgde die stelling echter niet en oordeelde dat er geen sprake was van zelfverdediging. Ook veroordeelde de rechtbank het gedrag van de dader na het voorval: LD. bekommerde zich niet meer over het slachtoffer.

In slaap gevallen tijdens leugendetectortest

“We weten dat die man de dood van Frederic niet heeft gewild, maar we hebben het heel moeilijk met zijn ongeloofwaardig verhaal”, zei advocate Christine Onraet, die het opnam voor de vriendin van het slachtoffer. Ook de openbare aanklager stoorde zich mateloos aan het gedrag van de beklaagde. De procureur vond het in ieder geval heel vreemd dat L.D. in slaap viel tijdens een leugendetectortest. “Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Had die man iets genomen of had hij vijf dagen niet geslapen of zo? Het was in ieder geval ongelofelijk.”

De twintiger stond niet alleen voor de feiten in Langemark terecht, maar ook voor vechtpartijen in een café en aan de Kasteelcross in Zonnebeke. Voor dat laatste werd hij vrijgesproken.

Noeste werker

Arno Verhelst, de jongere broer van het slachtoffer, volgde samen met zijn twee zussen de pleidooien. “Mijn broer was nooit agressief, nooit heeft hij iets misdaan”, zei Arno. “Frederic was een noeste werker die geen vlieg kwaad deed.” De broer zegt zich niet te kunnen neerleggen bij het vonnis en mogelijk in beroep te zullen gaan. Arno ging later nog op zoek naar de man die het hart van zijn overleden broer draagt, na een hartdonatie. De broer kreeg een brief van de drager. “Met het hart en de andere organen gaat alles goed sinds het laatste contact. Misschien ga ik die man nooit ontmoeten, maar ik voel me verbonden.”

Het burgerlijk luik van de zaak staat in voortzetting op 7 oktober. De nabestaanden van Frederic Verhelst vragen ruim 300.000 euro schadevergoeding.