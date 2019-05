Brasserie ’t Oud Gemeentehuis is voortaan toeristisch infopunt Christophe Deconinck

27 mei 2019

15u52 0 Langemark-Poelkapelle Westtoer heeft acht nieuwe labels ‘Infopunt Toerisme’ toegekend aan toeristische ondernemingen in de Westhoek. In Poelkapelle werden de uitbaters van ’t Oud Gemeentehuis aangeduid.

Om de toeristen die de Westhoek bezoeken wegwijs te maken, doet het provinciebedrijf Westtoer beroep op ‘Infopunten’. Op 64 plaatsen kunnen vakantiegangers binnen stappen voor toeristische tips en publicaties, maar vooral voor ‘insidertips’. Die Infopunten werden ingericht ter ondersteuning van de diensten voor Toerisme van de Westhoek. Ze liggen iets verder van stadscentra, zijn vaak geopend wanneer de stadsdiensten gesloten zijn en liggen dicht bij logies waar toeristen verblijven.

Brasserie en guesthouse ’t Oud Gemeentehuis in het centrum van Poelkapelle is al jaren een trekpleister voor toeristen. Het mag dan ook niet verbazen dat Westtoer aan uitbaters Nele Tryssesoone en Stijn Vercruysse gevraagd heeft om zich te engageren voor dit project. “Ze zijn de uitgelezen mensen om toeristen en recreanten op weg te helpen. De ondernemers vormen het gezicht van de regio en zijn meer dan ooit ambassadeurs voor de regio. Een uitgebreid en professioneel toeristisch onthaalnetwerk is dan ook een grote troef", zegt Westtoer. Net als alle andere ondernemers krijgt ’t Oud Gemeentehuis een bordje met het groene I-logo om aan de gevel te hangen. Een overzicht van alle Infopunten vind je op www.toerismewesthoek.be/infopuntenwesthoek.