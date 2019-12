Brandje aan mazoutkachel snel geblust AHK

26 december 2019

In de Galgestraat in Langemark-Poelkapelle ontstond donderdagmorgen omstreeks 10 uur een brandje aan een mazoutkachel in een woning. De bewoners verwittigden de brandweer maar konden het vuur zelf al blussen nog voor de spuitgasten waren gearriveerd. De brandweer hoefde enkel nog een controle uit te voeren en de woning wat te ventileren.