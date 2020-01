Brand vernielt achterbouw: huis voorlopig onbewoonbaar Hans Verbeke

08 januari 2020

18u40 4 Langemark-Poelkapelle Langs de Houthulstseweg in Poelkapelle woedde woensdagnamiddag een zware brand in een bijgebouw achter een rijwoning. Een oververhitte frietketel ligt mogelijk aan de oorzaak. Niemand was thuis toen de brand ontstond. Er vielen geen gewonden maar rook en roet zorgden voor zoveel schade in het huis dat het voorlopig onbewoonbaar is.

Bij de alarmcentrale liep woensdagnamiddag iets na vier uur een melding binnen van een hevige brand in het begin van de Houthulstseweg in het centrum van Poelkapelle. “De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling”, weet kapitein Dominique Parmentier, postoverste van de brandweer in Langemark-Poelkapelle. “Die rook verspreidde zich in de onmiddellijke omgeving waardoor het leek alsof er brand was in verschillende huizen. Daarom werden al van in het begin extra mensen en middelen ingezet.” Blussers van de posten Ieper, Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle repten zich ter plaatse.

Risico op monsterbrand

Volgens Dominique Parmentier moest de brand met omzichtigheid worden bestreden. “Er waren geen uitslaande vlammen maar we merkten onmiddellijk dat de temperatuur binnen heel hoog waren opgelopen en er dus een reëel risico was op een zogenaamde ‘backdraft’. Dat krijg je wanneer opgehoopte gassen in een bijzonder hete omgeving plots met veel geweld ontvlammen als ze plots in contact komen met zuurstof. Dat wilden we absoluut vermijden. Daarom hebben we een klein gat gemaakt waardoor we water naar binnen konden spuiten. Op die manier koelden we de hete gassen af en daalde ook het risico op een zwaar uitslaande brand.

Rook en roet

Toch is de schade aan de woning van Rik Degraeve (56) en Véronique Maes (53) bijzonder groot. De achterbouw is vernield, er is ook schade aan een garage waarin een oldtimer-BMW stond geparkeerd. Een berging, waar de brand naar verluidt begon door een oververhitte frietketel maar waar zich ook tal van voorzieningen zoals de elektriciteitskast bevinden, is zwaarbeschadigd. “De hitte heeft bovendien rook en roet gestuwd in de hele woning”, weet Dominique Parmentier. “Daardoor is het huis voorlopig onbewoonbaar. De bewoners kunnen voorlopig terecht bij familie.