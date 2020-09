Boze boeren belegeren melkerij: “Wij willen een betere prijs voor onze melk” VHS

10 september 2020

18u06 8 Langemark-Poelkapelle De fabriek van melkverwerker Milcobel in Langemark leek donderdagmorgen wel een belegerde vesting. Zowat 75 melkveehouders hielden er een aangekondigde protestactie. Ze vinden dat Milcobel te weinig betaalt voor hun melk. De directie belooft beterschap. Als dat niet gebeurt, beweren de boeren terug te komen met tien keer zoveel volk.

Melkveehouders uit de Westhoek trokken met hun tractoren naar Langemark. Het zorgde voor een indrukwekkend zicht langs de Melkweg, waar de landbouwers hun mastodonten netjes op een rij parkeerden. De politie was massaal paraat. De plaatselijke ordehandhavers hadden versterking gekregen van de federale politie die zelfs met enkele overvalwagens naar Langemark afzakte. Voorbereid op serieuze strubbelingen dus, maar dat bleek uiteindelijk mee te vallen. Meer dan wat verbale oproer was er niet.

Strategisch plan komt eraan

De onvrede van de melkboeren is niet nieuw: ze vinden dat ze, in vergelijking met collega’s die leveren aan andere melkerijen, te weinig betaald worden. Elders gaan leveren, is echter geen optie. De melkveehouders - zo’n 2.000 in het geval van Milcobel - zijn aandeelhouder van het bedrijf en hebben een contract getekend waarin ze zich er toe verbinden om alleen melk te leveren aan Milcobel. Het bedrijf is niet doof voor de verzuchtingen van de boeren maar vraagt begrip. CEO Nils Van Dam, een man met 30 jaar ervaring in de voedingsindustrie, is nog maar sinds half mei in functie en werkt met zijn team hard aan een verbeteringsplan waarbij de focus ligt op kostenverlaging en opbrengstenverhoging. In oktober en november zou een strategisch plan voorgesteld en besproken worden met de melkveehouders.