Binnenkort hoge mast aan rand Vrijbos Het college van burgemeester en schepenen keurde zopas de vergunning goed voor een ontvangststation met een 50 meter hoge mast aan de rand van het militair domein. Christophe Deconinck

30 mei 2019

08u52 0

Langs de Conterdreef, die vooral door de inwoners van Vijfwegen en de militairen van DOVO wordt gebruikt, wordt binnenkort een ontvangststation geplaatst, met een mast een hoogte van 50 meter. Naar verluidt zal die worden gebruikt voor de geleiding van vliegtuigen. Het project komt voort uit een samenwerkingsakkoord tussen het leger en Skeyes, het voormalige Belgocontrol, dat in staat voor de luchtverkeersleiding. Volgens het schepencollege van Langemark-Poelkapelle is de aanvraag in overeenstemming met alle gewestplanvoorschriften.

In het rapport valt te lezen dat de nieuwe mast door zijn beperkte afmetingen geen invloed zal hebben op het nabijgelegen militair domein. Door de hoogte zal de mast duidelijk boven de bomen van het bos van Houthulst komen, maar dat is geen uitzondering, want in de omgeving komen nog masten met dergelijke hoogte voor. “Het ranke ontwerp zorgt dat er geen hinder voor de omwonenden is. De mast wordt onderaan groen geschilderd. Dit gaat geleidelijk over in grijs zodat de mast voor zover mogelijk opgaat in de omgeving,” wordt verduidelijkt in het rapport. Buurtbewoners die zich zouden zorgen maken over hun gezondheid, mogen op beide oren slapen want de mast ontvangt enkel signalen. Er is dan ook nauwelijks impact op het elektromagnetisch veld in de omgeving. De mast wordt ingeplant halfweg de dreef, iets ten zuiden van de kazerne van Poelkapelle en de munitiebunkers.