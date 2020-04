Bib in Poelkapelle wordt vermoedelijk een afhaalpunt in kinderopvang Christophe Maertens

12u19 0 Langemark-Poelkapelle De bibliotheek van Poelkapelle wordt vermoedelijk een afhaalpunt in de nieuwe Buitenschoolse Kinderopvang. De ruimte zal worden opgenomen in de lokalen van de jeugdbeweging.

De bib ligt naast het speelplein van Poelkapelle en was alleen open op zondagvoormiddag. De bib had geen softwaresysteem of onlinemogelijkheden. De ruimte ligt in het verlengde van de lokalen van KSA en chiro. De bib zat voor de brandweerfusie in het een deel van het huidige OC. Ze verhuisde later honderd meter verderop in de straat, naar een oude zaal waar nu appartementen staan. In de vorige legislatuur kwam de brandweerkazerne vrij en kreeg de bib daar een plaats.

Ignace Thoma (62), die onlangs nog met pensioen ging als onderwijzer in basisschool De Ooievaar, hield jaren als vrijwilliger elke zondagvoormiddag de bib open. Hij kreeg jaarlijks een budget om boeken te kopen. “Ignace heeft dat altijd vol overgave gedaan. Hij is ook actief als voorlezer in onze bib in Langemark en lid van de bibliotheekraad”, zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V).

Op de afgelopen (digitale) gemeenteraad vroeg raadslid Laurent Hoornaert (TOPE 8920) of er werd gezocht naar een nieuwe vrijwilliger voor de bib. “We onderzoeken een afhaalpunt in Poelkapelle”, reageert de burgemeester. “We denken dat we daarvoor de Buitenschoolse Kinderopvang zullen gebruiken. Die is open na de schooluren en er kan een afhaalkast in komen te staan. De huidige bib willen we graag als noodzakelijke uitbreiding voor de KSA en de chiro zien.”