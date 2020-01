Bestuurster sterft na knal tegen duiker Alexander Haezebrouck

09 januari 2020

23u43 5 Langemark-Poelkapelle Een autobestuurster is donderdagavond gestorven na een tragisch ongeval langs de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle. De vrouw botste tegen een duiker en tuimelde met haar auto naar beneden in de gracht. Ze overleed ter plaatse.

Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Vermoedelijk reed de vrouwelijke bestuurster met haar blauwe Mini Cooper in de richting van Langemark-Poelkapelle toen het ter hoogte van de Beekstraat omstreeks 19 uur mis ging. De vrouw week om onduidelijke redenen af naar links, knalde tegen de duiker en belandde uiteindelijk naast de weg enkele meters dieper vlakbij een beek. De hulpdiensten snelden ter plaatse en gingen nog over tot reanimatie. De hulp kon helaas niet meer baten, de vrouw overleed ter plaatse. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken. De Klerkenstraat was door het ongeval urenlang afgesloten voor het verkeer tussen Langemark-Poelkapelle en Madonna. Over de identiteit van de bestuurster is nog niet veel bekend. Het zou gaan om een vrouw uit Langemark-Poelkapelle.