Bert (26) sterft na val in put, twee maanden voor hij papa zou worden: “Hij heeft ons kindje slechts twee keer kunnen voelen” Alexander Haezebrouck

18 oktober 2019

20u00 0 Langemark-Poelkapelle De 26-jarige landbouwer Bert Vanoverberghe uit Langemark-Poelkapelle zou in december voor het eerst vader worden. Bert raakte vorige week bedolven onder de aarde in een bezinkput en overleed later aan zijn verwondingen. “Hij had het bedrijf overgenomen van zijn vader, waren getrouwd en verwachten nu ons kindje. We hadden alles en dan gebeurt dit”, vertelt zijn echtgenote Tine Maes.

“Hij belde die ochtend rond 6.15 uur nog naar mij”, vertelt de echtgenote van Bert Vanoverberghe, Tine Maes. “Hij was kwaad omdat de regen voor veel smurrie had gezorgd in die bezinkputten die aangelegd werden. Samen met zijn vader was hij dat aan het proper maken. Hij zei dit tegen zijn vader, die er bij was: ‘Het is echt gevaarlijk, mocht dat hier inzakken zijn allebei dood.’ Hij had zijn woorden nog maar uitgesproken en het gebeurde.”

Bert raakte volledig bedolven onder de aarde. Vader Marc enkel tot aan zijn knie. “Zijn papa had hem nochtans relatief snel gevonden en de hulpdiensten slaagden erin Bert te reanimeren. We hadden er goede hoop op, maar in het ziekenhuis vertelden ze dat de kans klein was dat hij ooit wakker zou worden. Zijn hart was door het ongeval meteen geblokkeerd geraakt waardoor er te lang geen zuurstof naar zijn hersenen kon.”

Vrouw hoogzwanger

Bert bezweek eind vorige week aan zijn verwondingen. Voor zijn hoogzwangere echtgenote is het enorm zwaar om het verlies te dragen. “We hadden echt alles en nog zoveel plannen”, vertelt ze. “In december zou hij voor het eerst vader worden, we keken daar samen zo naar uit en was de kers op de taart. Het kindje was voor het ongeval nog niet zo actief in mijn buik. Hij heeft het amper twee keer voelen bewegen. Sinds Bert in coma lag, is ons kindje veel meer beginnen bewegen en stampen.”

Een echte landbouwer

Bert was dag in dag uit bezig op het groententeeltbedrijf langs de Houthulstseweg in Langemark-Poelkapelle dat hij nog niet lang geleden had overgenomen van zijn vader. Op 21 juli 2018 stapten Bert en Tine in het huwelijksbootje en hun eerste kindje wordt geboren in december. “We hadden echt alles en waren zo gelukkig”, vertelt Tine. “Ons huwelijksfeest was echt een prachtfeest, de mooiste dag van ons leven. We vulden elkaar zo goed aan. Hij was een harde werker, van ’s morgens tot ’s avonds bezig op het bedrijf. Zelf zit ik ook in de sector, hij was zo’n goeie man, perfect voor mij. Na de geboorte van ons kindje was het plan dat ik nog halftijds zou gaan werken en de rest van de tijd zou helpen op de boerderij. Alles wat we opgebouwd hebben valt nu in het water. Ik probeer me nu sterk te houden door samen met zijn ouders zoveel mogelijk te werken op het bedrijf. Ik zou niet willen dat alles waar hij een jaar lang keihard voor gewerkt heeft, ineens kapot zou gaan.”

De uitvaart van Bert Vanoverberghe gaat zaterdag door om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Poelkapelle.