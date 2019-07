Bejaarde automobilist (89) in levensgevaar na botsing aan rode lichten LSI

04 juli 2019

14u45

Bron: LSI 0 Langemark-Poelkapelle Op de Brugseweg in Sint-Juliaan is donderdag een 89-jarige automobilist uit Wevelgem levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De weg tussen Sint-Juliaan en Poelkapelle was drie uur afgesloten. Bij het ongeval waren vier wagens betrokken.

Door wegenwerken moet het verkeer op de Brugseweg – in de buurt van het Canadees oorlogsmonument ‘De Canadien’ – beurtelings passeren. Tijdelijke verkeerslichten regelen het verkeer. Rond 10.30 uur stonden twee wagens - een Subaru van een 72-jarige vrouw uit Ieper en een BMW van een 44-jarige vrouw uit Roeselare - die richting Poelkapelle wilden aan die rode lichten stil. De bejaarde automobilist van een Peugeot merkte dit te laat op of werd mogelijk onwel en knalde op de stilstaande BMW. De Peugeot kwam op het andere rijvak terecht, waar een 48-jarige man uit Langemark-Poelkapelle in een BMW kwam aangereden. Die kon de wagen ontwijken, maar belandde wel in een haag. Hij bleef ongedeerd.

Erger was het gesteld met Lucien D. uit Wevelgem in zijn Peugeot. Hij was bij bewustzijn en kreeg de eerste zorgen van een MUG-team. Daarna werd hij naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht. Hij verkeerde in levensgevaar. De vrouw in de aangereden BMW raakte lichtgewond. Een verkeersdeskundige kwam het ongeval onderzoeken, waardoor de Brugseweg drie uur afgesloten bleef.