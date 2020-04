Beekstraat niet aangepast aan zwaar verkeer naar mestverwerkingsinstallatie Christophe Maertens

24 april 2020

14u16 0 Langemark-Poelkapelle Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle wacht op het einde van de coronacrisis om een overleg rond de Beekstraat te organiseren. “Er moet worden vastgesteld waar er uitwijkstroken komen en we moeten een vergoeding bepalen voor opgelopen schade tijdens de werken aan de mestverwerkingsinstallatie.”

Op de terreinen van varkenshoeve Verhelst langs de Beekstraat in Langemark werd een mestverwerkingsinstallatie gebouwd, met de bedoeling mest om te zetten in irrigatiewater. “Tijdens de werken werd bijna dag en nacht beton aangevoerd”, zegt Luc Vandamme, die de schade in de straat onder de aandacht bracht. “De betonmixers hebben een tonnage die de onderbouw van de Beekstraat onder druk zet. Door de grote draaicirkel van de betonmixer zijn de chauffeurs verplicht om de berm aan te snijden. Bovendien: eenmaal de installatie op volle capaciteit werkt, zal de aanvoer van mest en afvoer van effluent, de gezuiverde mest, in deze smalle straat voor drukte zorgen. Er is weinig aandacht besteed aan de mobiliteit van en naar de installatie via de Beekstraat. Voor de installatie was er weinig schade aan de weg. Sommige stroken waren wel aan een grondig onderhoud toe.”

Op de laatste (digitale) gemeenteraad vroeg raadslid Laurent Hoornaert (Tope 8920) naar een stand van zaken. “Worden er werken voorzien in de straat, want die is niet voorzien op intensief zwaar verkeer?”

“Er moet een moment vastgelegd worden om met alle betrokken partijen ter plaatse te komen”, aldus burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V). “We willen vastleggen waar er uitwijkstroken moeten komen. Daarnaast moet een schadevergoeding worden bepaald voor de weg en de grachten die tijdens de werken stuk gereden werden. Door de coronacrisis lukt dit nu jammergenoeg niet.”