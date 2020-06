Auto werknemer Ysco uitgebrand op parking Alexander Haezebrouck

25 juni 2020

Op de parking van Ysco langs de Melkweg in Langemark-Poelkapelle is donderdagmiddag omstreeks 13 uur een Ford van een werknemer uitgebrand. De werknemer was nog maar net gearriveerd toen zijn auto plots vuur vatte en in geen tijd in lichterlaaie stond. De brandweerdienst van het bedrijf zelf snelde ter plaatse en kon het vuur meteen doven. De brandweer die ook vlakbij is, hoefde enkel nog een schuimlaag op de auto te leggen. Ze konden niet verhinderen van de Ford volledig uitbrandde. Ook een deel van het struikgewas op de parking raakte zwartgeblakerd door de vlammen. Niemand raakte gewond.