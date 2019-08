Auto rijdt tegen omheining van Canadees monument VHS

06 augustus 2019

21u39 28

Op het kruispunt van de Brugseweg met de Zonnebekestraat in Langemark is dinsdag rond 19.30 uur een ongeval gebeurd. De bestuurster van een Volvo V70 kwam uit de Zonnebekestraat, maar verkeek zich op de verkeerssituatie. Zonder te remmen dwarste de 24-jarige vrouw uit Wervik de Brugseweg. Aan de overkant botste ze tegen de muur van het oorlogsmonument van de Canadien. De vier inzittenden van de wagen - twee volwassenen en twee kinderen - werden naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was er een tijdje hinder op het kruispunt.