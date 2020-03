Asielzoekers helpen landbouwers, die werkkrachten te kort komen Christophe Maertens Sam Vanacker

27 maart 2020

13u53 0 Langemark-Poelkapelle Lokale landbouwers roepen de bewoners van het asielcentrum van Fedasil in Poelkapelle te hulp om een handje toe te steken. “In het centrum krijgen we dagelijks enkele oproepen binnen van boeren die in nood zitten.”

“De coronacrisis zorgt ervoor dat verschillende sectoren noodgedwongen stil liggen, maar dat geldt niet voor de landbouwsector”, klinkt het bij Fedasil. “Die sector kampt met een tekort aan werkkrachten door de crisis. Aangezien de voedingssector essentieel, is de nood aan werkkrachten in de landbouwbedrijven hoog. Daarom doen de lokale landbouwers een beroep op ons opvangcentrum.”

Attest op zak

Heel wat asielzoekers stelden zich kandidaat om een handje toe te steken. “Uiteraard gelden de maatregelen die voor de Belgische bevolking gelden ook voor onze bewoners”, aldus Fedasil. “Zij verplaatsen zich naar hun werk met de fiets en hebben allemaal een attest woon-werkverkeer op zak. De strikte regels voor hygiëne en afstand worden onderweg en op de werkplaats gerespecteerd. In deze moeilijke tijden is het belangrijk dat we elkaar zo veel mogelijk helpen. Ook onze bewoners zijn zich hiervan ten volle bewust en dragen op deze manier graag hun steentje bij. Samen staan we sterker!”