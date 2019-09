Asielzoeker voor rechter na inbraken in wagens Christophe Maertens

16 september 2019

15u04 6 Langemark-Poelkapelle Een 32-jarige asielzoeker uit Egypte moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden voor verschillende inbraken in wagens tijdens zijn verblijf in het asielcentrum van Poelkapelle. De man sloeg na te zijn betrapt opnieuw toe en werd daarop aangehouden door de onderzoeksrechter.

De beklaagde pleegde gedurende 10 dagen in augustus dit jaar 7 diefstallen in wagens. Bij dat laatste feit werd hij betrapt. De man bleek onder invloed van alcohol en medicatie. Hij werd gedagvaard in snelrecht voor de rechtbank, maar dat belette hem niet ondertussen opnieuw feiten te plegen. De onderzoeksrechter vond het welletjes en stopte de man achter tralies. Hij verscheen in de boeien in het beklaagdenbankje. “Die man is hardleers, ik vraag een effectieve celstraf”, aldus de procureur. De beklaagde geeft toe dat hij iets moet doen aan zijn drankprobleem, want hij pleegde de diefstallen onder invloed. Aan de basis van al zijn problemen ligt wellicht de dood van zijn vrouw en kind, die in Egypte werden vermoord door het Moslimbroederschap. De terroristen staken het huis van de beklaagde in brand terwijl de slachtoffers nog binnen waren. De vader van de Egyptenaar is politieman en hijzelf was gids in Egypte. “Een traumatische ervaring is geen reden om criminele feiten te plegen en vooral niet in een land waar je vraagt opgenomen te worden in de maatschappij”, kreeg de beklaagde van de rechter te horen. De man is niet meer welkom in het asielcentrum in Poelkapelle. Er moet een nieuwe procedure worden gestart, wil hij in België blijven. Vonnis op 21 oktober.