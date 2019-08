Asielzoeker opgepakt voor inbrakenreeks in Langemark-Poelkapelle AHK

28 augustus 2019

16u44 0 Langemark-Poelkapelle De politie arresteerde een 31-jarige man van Egyptische origine voor verschillende inbraken en poging inbraken in Langemark-Poelkapelle, dat bevestigt het parket. De man verbleef sinds kort in het asielcentrum van Langemark-Poelkapelle.

De afgelopen weken werd een opmerkelijke stijging genoteerd op vlak van inbraken in Langemark-Poelkapelle. Zo werd er ingebroken in woningen in de Houthultseweg en Stadensteenweg. De politie één diefstal en een poging diefstal linken aan de 31-jariga asielzoeker en pakte hem afgelopen zaterdag op, vrijdag verschijnt hij voor de onderzoeksrechter. De man was ook betrokken bij diefstallen uit voertuigen, ook in Langemark-Poelkapelle in de afgelopen maand. Daarvoor werd hij al op 20 augustus gedagvaard in snelrecht, voor die feiten moet hij op 16 september verschijnen voor de rechtbank. Indien de 31-jarige Egyptenaar de gevangenis mag verlaten, kan hij niet terugkeren naar het asielcentrum van Langemark-Poelkapelle.