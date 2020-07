Asbest mag vanaf 17 augustus weer naar het recyclagepark Christophe Maertens

17 juli 2020

14u35 0 Langemark-Poelkapelle Vanaf 17 augustus mag je opnieuw asbest naar het recyclagepark brengen.

De voorbije coronamaanden kon er ook op het recyclagepark in Langemark-Poelkapelle geen asbest meer ingezameld worden door het verbod op de verkoop van FFP2- en FFP3-maskers, die gereserveerd werden voor de zorgsector. Dat verbod is ondertussen opgegeven, waardoor de verwijdering en de aanlevering van asbest op de recyclageparken weer veilig kan verlopen. Voor de recyclageparken van Mirom Roeselare kan dat opnieuw vanaf 17 augustus. Om de drukte op zaterdag te vermijden, is het afgeraden dan asbest aan te brengen. Mensen moeten zich bij hun bezoek aan de coronamaatregelen houden. Daarnaast is het sinds 1 januari verplicht om asbest in specifieke verpakking aan te brengen.

Vanaf 17 augustus start ook opnieuw de inzameling aan huis van plaatzakken.