Arbeider kritiek nadat hij bedolven raakt onder de aarde in put Alexander Haezebrouck

08 oktober 2019

09u31 0 Langemark-Poelkapelle Een arbeider raakte vanmorgen levensgevaarlijk gewond nadat hij bedolven raakte in een put van een tuinbouwbedrijf langs de Houthulstseweg in het gehucht Madonna, bij Langemark-Poelkapelle. De man werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De arbeider was vanmorgen vroeg omstreeks 7.30 uur bezig aan het werken in een bezinkput die wordt aangelegd. Plots werd hij bedolven onder de aarde. “Samen met de collega arbeiders hebben we de man kunnen bevrijden vanonder de aarde”, zegt Dominique Parmentier van de hulpverleningszone Westhoek. Ondertussen was de MUG-dienst ter plaatse die meteen met een hartmassage startten. Na een tijdje kreeg de arbeider opnieuw hartslag. Hij werd uiteindelijk in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.