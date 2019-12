Anonieme weldoener schenkt 300 koeken aan opvangcentrum voor asielzoekers Laurie Bailliu

07 december 2019

17u53 3 Langemark-Poelkapelle Fedasil, het opvangcentrum voor asielzoekers in Poelkapelle, werd vrijdagavond getrakteerd op een heuse verrassing. Bakker Moerkerke uit Staden leverde maar liefst 300 klaaskoeken. Wie de koeken liet leveren weet niemand, want de opdrachtgever wenst anoniem te blijven.

“Een mooi Sinterklaasverhaal voor het slapen gaan: Deze avond kwam bakker Moerkerke uit Staden zich aanmelden bij ons aan het onthaal met zeker 300 Sinterklaaskoeken. Afgelopen week had hij een telefoontje gekregen van een anoniem persoon met volgend verzoek: “Ik zal je voldoende geld storten om Sinterklaaskoeken te bakken voor de bewoners van Fedasil Poelkapelle. Je brengt die dan op vrijdag naar het centrum.” De bakker dacht dat het om een grapje ging… Niets was minder waar... Het geld werd gestort, en de bakker deed wat van hem werd gevraagd...Dank u wel gulle schenker! Dank u wel lieve bakker!”, zo staat te lezen op de Facebookpagina van Fedasil Poelkapelle. Het bericht werd ondertussen al 107 keer gedeeld.

“Klopt, Ik kreeg begin deze week telefoon van iemand die me vroeg om vrijdag 300 klaaskoeken te leveren bij Fedasil in Poelkapelle.”, vertelt bakker Geert Moerkerke uit Staden. Geert is eerste schepen voor Open VLD in Staden. “Het bedrag voor de koeken stond een dag later al op mijn rekening, dus heb ik ook die 300 klaaskoeken gebakken. Vrijdagavond op 6 december ben ik naar het asielcentrum gereden om de koeken af te leveren. Daar werd heel enthousiast en verrast gereageerd. De asielzoekers waren heel gelukkig en dankbaar. Ze hebben de koeken onmiddellijk geproefd en ze vonden ze heel lekker”, zegt Geert. Het is niet de eerste keer dat Geert een anonieme bestelling krijgt. “Enkele jaren geleden kreeg ik ook de vraag om iets gelijkaardigs te doen. Ik weet wie de klaaskoeken heeft besteld, maar de persoon wenst anoniem te blijven en dat zal ik dus ook respecteren.”