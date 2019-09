Afvalbrand loopt uit de hand: berghok vernield LSI

21 september 2019

17u54

Bij een landbouwer langs de Klerkenstraat in Langemark-Poelkapelle is zaterdagnamiddag iets voor 16u een berghok met hout en autobanden in de vlammen opgegaan.

Wellicht door de stevige wind sloeg een afvalbrand over op het bijgebouw, een oude garage dat als berghok dienst deed. Vooral de autobanden zorgden even voor een zwarte rookpluim richting het gehucht Madonna. Die bewoners werden gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden maar omdat de hoeve vrij afgelegen lag, stelden er zich weinig problemen. De hoeve zelf en de stallen bleven gevrijwaard.