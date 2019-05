Acrobatenshow van Cirq’ulation Locale op sportshow De acrobaten van Cirq’ulation Locale, bekend van Belgium's Got Talent, komen op vrijdagavond naar Langemark om de sportshow wat extra kleur te geven. Christophe Deconinck

23 mei 2019

22u22 0

Met meer dan 45 sportverenigingen kan Langemark-Poelkapelle best als sportieve gemeente worden gecatalogeerd. Daarom heeft de sportraad besloten om tal van sporters die in het voorbije jaar uitmuntend hebben gepresteerd op vrijdagavond 24 mei wat extra onder de aandacht te brengen. Naar goede gewoonte zullen de kampioenen van het voorbije sportjaar worden gehuldigd, maar ook de beloftevolle jongeren zullen op het podium worden geroepen, voor uitzonderlijke prestaties, sportverdienstes en eervolle vermeldingen. Eddy D’Hespeel zal de rol van ‘master of ceremony' op zich nemen en het stunt- en acrobatenteam Cirq’ulation, dat veel lof oogstte tijdens Belgium’s Got Talent, zal zorgen voor twee spectaculaire acts. De show gaat van start om 19.30 uur in het sportcentrum langs de Boezingestraat. Na afloop van het officiële gedeelte van de show, biedt het gemeentebestuur een glas aan in Sportkaffee Eleven.