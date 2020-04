Aardbeienkweker die probeert toch nog iets te verkopen, is nu slachtoffer van vandalen VHS

13 april 2020

17u08 0 Langemark-Poelkapelle Een pas geplaatste aardbeienautomaat op de grens van Poelkapelle en Westrozebeke is alweer weggehaald, nadat vandalen de automaat tekeer gingen. De eigenaar is er het hart van in. Door de coronacrisis heeft hij het al bijzonder moeilijk en nu is er dus een nieuwe tegenslag.

Veertien dagen geleden plaatste aardbeienkweker J.V. (de man wil niet genoemd worden in de krant) langs de Stadensteenweg een bescheiden halfopen hok waarin hij vervolgens een aardbeienautomaat plaatste. Op die manier hoopte de man toch nog een deel van zijn lekkernijen aan de man te brengen. Dat lukte ook aardig, tot zondag. Iemand zag hoe twee mannen de schuifdeurtjes aan diggelen sloegen waarachter de aardbeien liggen te wachten op een koper. Daarna wandelde het duo weg en gingen ze zich neerzetten in een bushokje wat verderop. De getuige kon hen fotograferen. De getroffen aardbeienkweker heeft zijn automaat intussen weer weggehaald en in een loods gezet op zijn bedrijf, in afwachten van herstelling. Of de automaat snel weer beschikbaar zal zijn, is niet duidelijk.