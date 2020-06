8ste Vredeszoektocht ‘Langemark Fotogeniek’ verlengd tot 13 september Christophe Maertens

17 juni 2020

09u41 0 Langemark-Poelkapelle De organisatie de Vredeszoektocht hebben zowel de wandel- als voor de autozoektocht de einddatum omwille van de coronacrisis de einddatum verplaatst naar 13 september.

De eerste zoektocht is een wandelzoektocht doorheen het centrum van Langemark met een totale afstand van een drietal kilometer. Tijdens de wandeling moeten de deelnemers op zoek gaan naar duidelijk herkenbare foto’s. De foto’s bevinden zich daarbij niet in de volgorde van het wandeltraject en per foto moet een eenvoudige vraag worden opgelost. De wandeling start dit jaar aan Bistro De Koornbloem.

De autozoektocht start aan Eetkaffee Steenstraete in Bikschote en doorkruist over een afstand van zo’n 45 kilometer alle deelgemeenten en parochies van de Bakelandtgemeente. Deze zoektocht staat vooral in het teken van de herdenking van WO I.

“Beide zoektochten stonden aanvankelijk gepland om door te gaan tot en met 5 juli 2020 maar door de corona-maatregelen wordt de periode van deze zoektochten nu verlengd tot en met 13 september 2020”, zegt bezieler Danny Vanacker.

De deelnemingsformulieren van beide zoektochten zijn te vinden bij de inrichters Marcel Malengier en Mieke Degryse, Langemarkstraat 52 in Zonnebeke en bij samensteller van beide zoektochten Danny Vanacker, langs de Eeckhoutmolenstraat 5c in Langemark via 057/48.52.64. Of in ’t Munchenhof in Langemark, restaurant Steenstraete in Bikschote en in café De Koornbloem in Langemark. “Iedere deelnemer die zijn antwoordenblad tegen uiterlijk 15 september indient bij mij, heeft recht op een prijs”, aldus Danny Verstraete. De prijsuitreiking gebeurt op vrijdagavond 16 oktober 2020 om 19 uur in de sporthal Den Tap.