84 Duitse slachtoffers WO I begraven op militair kerkhof Langemark: “Ze verdienen een definitieve en waardige rustplaats” Christophe Maertens

11 oktober 2019

16u39 0 Langemark-Poelkapelle Op de Duits militaire begraafplaats in Langemark werden vrijdag de stoffelijke resten van 84 Duitse WO I-soldaten begraven. Het gaat om militairen die werden gevonden bij de archeologische opgravingen aan Hill 80 in Wijtschate. “Ik durf te geloven dat het hen rust biedt, te weten dat mensen uit heel de wereld de krachten hebben gebundeld om hun stoffelijke overschotten te bergen.”

Bij de opgravingen aan Hill 80 in Wijtschate werden de stoffelijke resten van 110 soldaten opgegraven. Het ging om strijders uit de landen van het Gemenebest, maar ook om meer dan 80 Duitse soldaten. Donderdag kregen in Wijtschate dertien Britse gesneuvelden een laatste rustplaats, terwijl vrijdag op de begraafplaats in Langemark 84 Duitse slachtoffers een herdenkings- en begrafenisplechtigheid kregen. “We rouwen om de doden”, zegt generaal Wolfgang Schneiderhan, president van de Duitse militaire gravendienst. “Van heel wat gesneuvelden die hier in Langemark liggen begraven, kennen we niet eens de naam. Maar we weten wel dat ze tijdens de zinloze oorlog het leven hebben gelaten.”

Vermist

Archeoloog Simon Verdegem, de projectleider van Hill 80, begon zijn toespraak met een passage uit de Regimentsgeschiedenis van RIR 215, die beschrijft hoe familieleden aan het thuisfront wachten op nieuws na een aanval met veel slachtoffers op 22 oktober 1914: “‘Vermist’, het verschrikkelijke woord dat het gemoed ogenblikkelijk deed omslaan van ondraaglijke spanning in onbeschrijfelijk lijden. Onnoemelijk veel families verlieten het centrale administratiebureau zonder antwoord. Honderden soldaten van het regiment waren vermist. Sommigen kregen opheldering, maar het lot van vijftig kameraden zal altijd een mysterie blijven. Ze rusten nu als onbekende soldaten in een koude, buitenlandse bodem.”

Grafkelder

“Zulke taferelen moeten helaas schering en inslag geweest zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog”, gaat Verdegem verder. “Ook nu nog, meer dan honderd jaar na het einde van de oorlog liggen de Vlaamse velden bezaaid met lichamen van tienduizend soldaten. Wijtschate ligt in het centrum van deze slagvelden en daar is dus zo’n groot aantal achtergebleven. Nadat we gisteren (donderdag, nvdr) de Britse slachtoffers hebben begraven, is het nu de beurt aan de Duitse soldaten van Hill 80, samen met hun kameraden die op andere locaties gevonden werden, om een definitieve en waardige rustplaats te krijgen. Ik durf te geloven dat het hen rust biedt, te weten dat mensen uit heel de wereld de krachten hebben gebundeld om hun stoffelijke overschotten te bergen.”

Op de begraafplaats van Langemark is een grafkelder waar 25.000 gesneuvelden hun laatste rustplaats hebben gevonden. Het was vier jaar geleden dat er nog een bijzetting had plaatsgevonden in de kelder.