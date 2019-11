17 leerlingen even uit kunstacademie geëvacueerd na klachten over hoofdpijn LSI

20 november 2019

15u43

Bron: LSI 1 Langemark-Poelkapelle In Langemark-Poelkapelle zijn woensdag rond 14.30 uur zeventien leerlingen een half uur uit hun leslokalen geëvacueerd nadat een leerkracht en enkele leerlingen klaagden over hoofdpijn.

Er werd gevreesd voor CO-intoxicatie. Meteen na de melding bij de noodcentrale trad de noodplanning van de gemeente in werking. “Er kwamen een MUG-team, ziekenwagen, brandweer en politie ter plaatse”, legt burgemeester Lieven Vanbelleghem uit. “Ik was op enkele honderden meters van de oude jongensschool, waar de kunst- en muziekacademie is gevestigd, en was dus ook snel ter plaatse.”

Metingen van de brandweer leverden echter geen verhoogde CO-waarden op. Na een half uur konden de lessen opnieuw hervatten. “De ouders van de leerlingen met hoofdpijn zullen wel verwittigd worden”, besluit de burgemeester. “Het was uiteindelijk loos alarm, maar preventief is er goed gehandeld.”