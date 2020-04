Waarschijnlijk toch assistentiewoningen naast rusthuis Christophe Maertens

21 april 2020

16u45 1 Langemark-Poelkapelle In Langemark-Poelkapelle komen er waarschijnlijk toch assistentiewoningen bij rusthuis De Boomgaard. De bouw wordt overgelaten aan een bouwpromotor. “Zo komt er meer dan vier miljoen euro vrij die we ergens anders kunnen inzetten.”

Het vorige gemeentebestuur wilde nog zelf assistentiewoningen bouwen in de Lekkerboterstraat. De digitale gemeenteraad heeft nu besloten de gronden te verkopen. “De voorwaarde is echter dat de koper er assistentiewoningen op bouwt. De projectontwikkelaar zal dus ook instaan voor de verkoop ervan”, zegt schepen van Financiën Dominique Cool (N-VA).

De gemeente stelt de prijs van de gronden op minstens driehonderdduizend euro. “Het is een winst voor onze gemeente, voor de projectontwikkelaar en voor de bevolking”, meent de schepen. “Het geld dat vrijkomt, kunnen we verder investeren in het rusthuis. Naast de besparing in het kinderopvang-kerkverhaal in Poelkapelle is dit een tweede serieuze financiële ingreep die geld vrijmaakt in de gemeente.”

Oppositiepartij TOPE 8920 sprak van een goede beslissing. “Hadden wij kunnen meebesturen, dan hadden we dit ook geschrapt om vier miljoen euro extra investeringsruimte vrij te maken”, reageert Laurent Hoornaert.