‘Tuur de visboer’ veroordeeld tot celstraf met uitstel na sturen van knokploeg naar ex Christophe Maertens

13 juni 2019

13u41 0 Langemark-Poelkapelle De rechter in Ieper veroordeelde Kurt S., ook gekend als ‘Tuur de visboer’, uit Langemark tot 18 maanden cel met uitstel nadat hij twee mannen op zijn ex afstuurde. De twee mannen, die eveneens werden veroordeeld, moesten de vrouw afpersen. Alles kadert in de moeilijke echtscheiding die de visboer en zijn echtgenote doorstonden.

“Een schoolvoorbeeld van hoe een echtscheiding niet moet verlopen”, aldus de openbare aanklager op de rechtbank van Ieper in het proces tegen Kurt S. De zaakvoerder van een viswinkel in Langemark, moest zich verantwoorden omdat hij twee mannen op zijn ex afstuurde die haar voor 250.000 euro moesten afpersen. Ook de vrouw verscheen in het beklaagdenbankje omdat ze op haar beurt haar ex het leven zuur maakte. S. leerde zijn partner kennen toen ze allebei als jobstudent bij de slager werkten. Het duurde niet lang of de twee gingen samen verder door het leven. Ze kregen twee kinderen, een dochter en een zoon. Het is een publiek geheim dat hun relatie de laatste jaren sterk was bekoeld. Tot daar aan toe, kan gebeuren, maar hoe het dan uiteindelijk tot een definitieve breuk kwam, tart alle verbeelding.

De scheiding werd een vechtscheiding waarbij het fysiek geweld niet werd geschuwd. Op een bepaald moment erfde de visboer 500.000 euro van zijn moeder. Toen zijn vrouw L. S. dat te weten kwam, klopte ze, volgens de advocaat van Kurt S., opnieuw aan bij haar partner. Het kwam tot een verzoening en het geld werd in het huwelijkscontract opgenomen. Eenmaal dat was gebeurd, zette de vrouw Kurt aan de deur en vroeg ze de echtscheiding aan. L.S. ging ‘op kosten van de mama’ een liederlijk leven leiden. Dat deed bij Kurt S. de stoppen doorslaan. Hij ging ten rade bij vriend S.M. uit Deinze. Die zei wel een paar mensen te kennen die de vrouw een bezoekje zouden willen brengen. Die twee kregen de opdracht mee om L.S. een brief te laten ondertekenen waarin ze afstand zou doen van de helft van het half miljoen euro. De visboer kreeg blijkbaar spijt van zijn beslissing en hij wou de operatie afblazen. Te laat, want de twee mannen waren de vrouw al onder handen aan het nemen. Kurt S. ging vliegensvlug ter plaatse om tussen te komen. Niemand raakte echt gewond, maar het kwaad was geschied, vooral omdat een kind van de visboer alles van heel dicht meemaakte.

Kurt S. werd voor de feiten door de rechter in Ieper veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden cel met uitstel. Het deel dat de man in voorarrest zat, wordt als effectieve celstraf gezien. De visboer zal zich aan enkele voorwaarden moeten houden, zoals een contactverbod. S.M., de man die de twee mannen aanzocht die naar de vrouw werden gestuurd, werd veroordeeld tot 15 maanden cel met voorwaarden. De twee uitvoerders van de strafexpeditie kregen respectievelijk 18 maanden, deels met uitstel, en 15 maanden cel met uitstel. Kurt S. zegt spijt te hebben. De man werkt ondertussen opnieuw in zijn winkel, maar die staat te koop. “Ik wil weg uit Langemark en mijn leven elders opnieuw op de rails krijgen”, zei de visboer tijdens het proces. De gewezen echtgenote kreeg opschorting van straf.