TOPE 8920 steunt voorstel om kinderopvang samen met school Poelkapelle te bouwen

Christophe Maertens

27 maart 2020

14u45 6 Langemark-Poelkapelle Oppositiepartij TOPE 8920 heeft haar steun toegezegd aan de plannen van de meerderheid om een buitenschoolse kinderopvang te realiseren in de school De Ooievaar in Poekapelle.

In Langemark-Poelkapelle wordt de buitenschoolse kinderopvang (BKO) ondergebracht in een school die er nog gebouwd moet worden. Door een aanpassing in de wetgeving, moet een BKO niet meer los van een school staan. De nieuwe school komt op de site van de huidige school De Ooievaar aan de Nieuwplaats in Poelkapelle. Het plan moest door de gemeenteraad worden goedgekeurd, maar oppositiepartij TOPE 8920 gaf tijdens een digitaal overleg haar akkoord.

“In deze uitzonderlijke coronatijden heeft TOPE 8920 een uitzonderlijk en apart digitaal overleg gepleegd”, aldus fractieleider Laurent Hoornaert. “En dat over de samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang (BKO) in Poelkapelle samen met basisschool De Ooievaar. Onze fractie wilde het dossier niet onnodig vertragen omwille van de afgeschafte gemeenteraad van maandag 23 maart en stelde deze digitale werkwijze voor. Na grondige discussie met de schepenen Dominique Cool en Marleen Soete heeft onze fractie haar akkoord gegeven.”

Voor de verkiezingen was het standpunt van de oppositiepartij over de BKO in Poelkapelle al duidelijk: “Een berekend alternatief voor een BKO in de kerk bekijken we graag. Door een recente wijziging in de regelgeving is het voortaan mogelijk om samen met de school een buitenschoolse kinderopvang te realiseren. Er ligt nu een alternatief voor waarin onze fractie en bestuur zich kunnen vinden. Daarom stemmen we vanuit de oppositie in met de samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een BKO Poelkapelle & basisschool. We geven een go aan de plannen van het bestuur want Poelkapelle heeft nood aan een nieuwe school én een nieuwe kinderopvang.”