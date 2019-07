“Niet omwille van naaktfeest, wel door overlast”: gemeente geeft La Brasa ongunstig advies, maar zomerbar opent toch vanavond Christophe Maertens

11 juli 2019

17u29 0 Langemark-Poelkapelle Zomerpop-upbar La Brasa in Langemark kwam vorig jaar niet alleen in het nieuws omwille van een naaktfeest waarvan foto’s werden gekomen, maar ook omdat er een bouwovertreding is vastgesteld. De uitbater moest de zaak afbreken, maar ging daartegen in beroep. Vanavond opent hij gewoon de deuren, ondanks een ongunstig advies van de gemeente.

“De uitbater van La Brasa heeft een viertal weken geleden een digitale aanvraag gedaan voor een vergunning om zijn pop-upbar opnieuw uit te baten”, zegt Peter Vantomme (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Het gaat om een vergunning voor het gedeelte achteraan, niet voor het terras vooraan en het restaurant zelf.”

Bouwovertreding

Het gemeentebestuur gaf een ongunstig advies, omwille van problemen in het verleden. “Voor alle duidelijkheid: daarmee bedoelen we niet de affaire met die foto’s, maar wel geluidsoverlast en klachten van de buren.” Vorig jaar kreeg de uitbater een brief in zijn bus van de Dienst Omgeving van het Vlaams Gewest. Daarin stond te lezen dat de eigenaar geen vergunning had voor zijn bar en alles moest worden afgebroken. De dienst diende bij het parket een klacht in voor de bouwovertreding. Zaakvoerder Rik Ostijn verklaarde toen dat hij dacht dat hij geen vergunning voor het nieuwe gebouw nodig had, omdat hij binnen het volume van het bestaande gebouwtje bleef.

Dwangsom opgeschort

De man kreeg een dwangsom van 250 euro per dag in overtreding opgelegd, maar ging in beroep. De klacht is nu bij de Raad van State en die procedure kan maximaal nog drie jaar duren. Door de beroepsprocedure is de dwangsom opgeschort. “De uitbater doet nu gewoon weer open en wij kunnen daar niet veel tegen doen”, zegt schepen Vantomme. “We houden wel alles extra in de gaten en bij overlast kan de burgemeester de bar sluiten.”

Op de website van La Brasa staat te lezen dat de zomerbar een uitbreiding is van het restaurant: “Onze zomerbar is toegankelijk voor het hele gezin, een plaats waar gezellig samen zijn met vrienden en familie centraal staat”, klinkt het. “Onze zomerbar is open vanaf donderdag 11 juli en dit elk weekend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Zowel het restaurant als de zomerbar is open vanaf 12 tot 23 uur. Op zondag sluiten we om 22 uur. Bij regen of koud weer kan de zomerbar gesloten zijn, kijk daarom altijd even op onze Facebookpagina.”

Gisteren raakte bekend dat de twee mannen die vorige zomer vanuit een maïsveld stiekem foto’s hebben genomen van het naaktfeest in zomerbar La Brasa, zich op 21 oktober voor de correctionele rechter moeten verantwoorden. Een van de twee is Nicolas Alleman, die café Charlie Brown op de Vismarkt in Ieper uitbaat. Voormalig schepen Frank Gheeraert (Open Vld), die op de foto’s te zien is, zal zich burgerlijke partij stellen tegen de twee beklaagden. Ze riskeren beiden tot 5 jaar effectief. Meer daarover lees je hier.