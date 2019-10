“Bert, we beloven dat we goed voor Tine en je kindje zullen zorgen”: bomvolle kerk neemt afscheid van betreurde landbouwer (26)

Alexander Haezebrouck

19 oktober 2019

14u38 0 Langemark-Poelkapelle Deze voormiddag is in Langemark – Poelkapelle afscheid genomen van de jonge landbouwer Bert Vanoverberghe (26). Hij kwam om het leven nadat hij vorig jaar bedolven raakte onder de aarde in een bezinkput op zijn landbouwbedrijf. De uitvaart stond bol van verwijzingen naar het huwelijk van Bert met zijn Tine die in december hun eerste kindje verwacht.

Bert Vanoverberghe (26) en zijn echtgenote Tine Maes stapten pas vorig jaar in het huwelijksbootje. Een jaar later moet de echtgenote die hoogzwanger is samen met familie en vrienden onverwacht al afscheid nemen van de jonge landbouwer. De uitvaart stond dan ook bol van verwijzingen naar hun huwelijksfeest met tal van liedjes die ook op hun trouwfeest hebben gespeeld. “Dat was zo’n mooi feest, echt de mooiste dag van ons leven”, zei Tine eerder al. Ook de priester herinnerde zich 21 juli 2018 heel goed. “Daar stonden twee stralende mensen”, zei hij.

“Via de KLJ had Bert zijn Tine leren kennen, een godsgeschenk. Met het huwelijk, nam hij ook het ouderlijk landbouwersbedrijf over. Vader en zoon waren een echt duo. Zoals vader vroeger altijd kon rekenen op de hulp van zoon Bert, zo kon Bert sinds de overname altijd rekenen op de hulp van zijn vader. Dat we nu al zo onverwacht afscheid moeten nemen van Bert is één groot menselijk drama.”

Ook vrienden van de jeugdbeweging KLJ kwamen aan het woord. “Van kleins af aan was het duidelijk dat je een boertje zou worden”, klonk het. “Zoals jij elke dag door de plassen en modder naar school fietste. Later gingen we bijna elk weekend samen uit. Dat was altijd leute, vele pintjes en plezier. De laatste tijd waren er zoveel trouwfeesten in onze vriendengroep. Die feesten meemaken met de bende was nog zo geestig. In december zou je vader worden en je keek daar zo hard naar uit. Je zou een superpapa zijn. We beloven dat we voor Tine en je kindje goed gaan zorgen. We missen je nu al.”

Bert was vorige week dinsdag samen met zijn vader ’s morgens vroeg gaan kijken naar de bezinkputten die ze lieten aanleggen op het groententeeltbedrijf langs de Houthulstseweg in Langemark-Poelkapelle. Door de regenval waren die putten vuil geworden. Bert en zijn vader maakten die proper. Kort daarna zakte een deel van de put in en raakte Bert volledig bedolven onder de aarde. De brandweer slaagde erin om samen met arbeider ter plaatse de 26-jarige landbouwer vanonder de aarde te halen. De jongeman werd ter plaatse gereanimeerd en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bezweek hij uiteindelijk vrijdag aan zijn verwondingen.