Zwangere Guy en gezinsnamiddag maken van tien jaar Rock Landen een succes vdt

01 september 2019

18u11 0 Landen “On-Guy-zien”. Dat was de reactie van de organisatoren van Rock Landen zaterdagavond tijdens het concert van Zwangere Guy. Deze populaire hiphop zanger moest het orgelpunt worden van tien jaar Rock Landen en dat werd het ook.

“Zwangere Guy was de enige gepaste headliner die we ons konden inbeelden voor onze verjaardagseditie. Hij belichaamt alles wat Rock Landen maakt tot wat het is: betekenisvolle muziek, een gezonde dosis zelfrelativering en gewoon een heel groot feest”, vertelt programmator Beau Janssens. Een andere trekpleister was de gratis gezinsnamiddag met tal van activiteiten voor de aanwezige kinderen. “Wij komen hier elk jaar met FOS Pepijn naartoe”, zegt jonggiver Kaat Gilis (13). “Leuk en nieuw dit jaar was dat je zelf een t-shirt van Rock Landen kon maken. En ook de muziek was heel tof!”