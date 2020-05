Zone 30 en extra zebrapaden om handel veilig te laten verlopen Vanessa Dekeyzer

14 mei 2020

15u05 13 Landen Nu de winkels weer heropend zijn, heeft de stad Landen enkele maatregelen genomen om het handelsgebeuren in deze coronacrisis vlot te laten verlopen. “Er is goed nagedacht over de voorschriften en de te volgen maatregelen zodat je veilig naar je vertrouwde winkel kan”, zegt schepen van Lokale Economie, Gary Peeters (CD&V).

“We zijn heel tevreden dat de winkels eindelijk weer open kunnen”, zegt de schepen en ook handelaar-slager in Landen. “Het stadsbestuur doet er alles aan om de handel zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen met de diensten mobiliteit en lokale economie hebben we een circulatieplan uitgewerkt om te voorkomen dat klanten elkaar te dicht kruisen.”

Pictogrammen en pijlen

Rechts houden is de boodschap voor de voetgangers. De looprichting is aangeduid met pictogrammen en pijlen. “Om het shoppen veilig te laten verlopen is de Stationsstraat voortaan zone 30 vanaf het Gendarmerieplein tot aan de Postlaan”, gaat de schepen verder. “Er zijn ook twee extra zebrapaden aangelegd om zo een veilige oversteek naar de overkant te kunnen maken. Ondertussen werken we verder aan het relanceplan van de lokale handel.”

De nieuwe website winkeleninlanden.be is alvast een feit. “En we leggen momenteel de laatste hand aan een speciale zomereditie van Licht op Landen die helemaal gewijd is aan de lokale handel. We hebben er zin in, de inzet en de passie van de handelaars is groot! We hebben onze klanten zo hard gemist”, besluit schepen Peeters.