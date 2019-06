Zomeren aan de Gete VDT

20 juni 2019

15u47 5 Landen Op zondag 23 juni vindt het evenement ‘Zomeren aan de Gete plaats in Landen. Deelnemers kunnen via activiteiten kennis maken met de troeven van de Gete. Op die dag wordt het evenement en de inspanningen voor de Getestreek ook voorgesteld.

De Grote en de Kleine Gete vormen de natuurlijke ruggengraat van de Getestreek. Het zijn de blauwe aders van het landschap. Maar hoe gezond zijn die blauwe aders? Hoe proper is het water in de Gete en de zijbeken, en hoe kunnen we de waterkwaliteit verbeteren? Het Strategisch Project Getestreek organiseert met ‘Zomeren aan de Gete’ voor de eerste keer een evenement om de inwoners van de streek en geïnteresseerden dichter bij het water te brengen.

Tijdens ‘Zomeren aan de Gete’ op zondag 23 juni kunnen deelnemers van 12 tot 17 uur gratis kennismaken met de regio via activiteiten, zoals een kanotocht, het Getestrand, theater, workshops over water, de tentoonstelling ‘onverGETElijk’ en wandelingen. Afspraak aan de vierkantshoeve in Ezemaal, Grote Steenweg 44.

Het Strategisch Project is een partnerschap van de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw, Natuurpunt vzw, Boerenbond, Hageland+ en de Getegemeenten Landen, Zoutleeuw, Tienen, Hoegaarden, Geetbets en Linter.