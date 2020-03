Ziekenhuis Zonder Grenzen van Rotary biedt steun aan ziekenhuizen en andere zorginstellingen Vanessa Dekeyzer

31 maart 2020

15u27 0 Landen Rotaryclubs in de regio doen alles wat ze kunnen om de zorgsector bij te treden in deze uitdagende tijden. “Via de vzw Ziekenhuis Zonder Grenzen kunnen we opgeslagen ziekenhuismateriaal gratis in bruikleen geven aan ziekenhuizen, triageposten en schakelzorgcentra”, zegt Peter Wolters van Rotary Landen.

“Wanneer een ziekenhuis bijvoorbeeld renoveert, wordt er vaak nog heel wat bruikbaar materiaal, gedoneerd aan Ziekenhuis Zonder Grenzen. Ik denk bijvoorbeeld aan manuele ziekenhuisbedden die vervangen worden door bedden met automatische bediening”, legt Peter Wolters uit. “Al die donaties worden opgeslagen in een hangaars in Namen. Wanneer een ziekenhuis, bijvoorbeeld in Afrika, nood heeft aan dergelijk materiaal brengen wij dat gratis op kosten van Rotary naar dat land. Gezien de huidige crisis in eigen land, kan deze vzw nu ook hier ziekenhuizen bevoorraden als daar nood aan is.”

Voorlopig lijken de ziekenhuizen in onze regio de toestroom aan coronapatiënten nog goed te kunnen opvangen. “Vier dokters van onze club in Landen werken in het RZ Tienen en daar is voorlopig voldoende materiaal voorhanden. Maar misschien is het ook interessant voor de inrichting van de schakelzorgcentra dat wij nog heel wat ziekenhuismateriaal kunnen aanleveren. Ik denk bijvoorbeeld aan beademingstoestellen”, aldus Peter. “Men moet maar een seintje geven aan één van de clubleden. De gegevens van de clubs zijn ook makkelijk terug te vinden via de website.”

En Rotary probeert ook via extra internationaal budget de ziekenhuizen in de regio maximaal te ondersteunen. “Zo hebben we beschermende schorten en mondmaskers kunnen aankopen en aan de zorg kunnen schenken”, besluit Peter Wolters.