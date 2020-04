WZC Oleyck tekent in op het #virtualhugs-project van Vlaanderen Vanessa Dekeyzer

22 april 2020

13u18 1 Landen De Vlaamse regering voorziet 375.000 euro om tablets aan te kopen zodat de bewoners van woonzorgcentra visueel contact kunnen hebben met familie en vrienden. Woonzorgcentrum Oleyck heeft alvast een aanvraag ingediend voor achttien tablets. “Deze vormen een mooie aanvulling op de creatieve manieren waarmee het woonzorgcentrum de contacten met de buitenwereld onderhoudt”, klinkt het.

Het personeel van woonzorgcentrum Oleyck zoekt dagdagelijks creatieve oplossingen om de veiligheid en gezondheid van de senioren te garanderen en toch zoveel mogelijk menselijkheid te bewaren. Zo maken de bewoners samen met het animatieteam boodschappen voor hun familie die meegegeven worden via de inkomsas. Er worden ook heel wat telefoontjes gepleegd. Maar voor veel familieleden biedt het visuele contact een grotere geruststelling. Daarom maken ze soms afspraakjes aan het raam of voeren ze bij mooi weer gesprekjes vanop het balkon. Daarnaast wordt er ook ingezet op digitale contacten, zoals videoboodschappen via Whatsapp en skypegesprekken met behulp van een personeelslid.

Steun voor de senioren

“We beseffen maar al te goed dat onze bewoners en hun familie behoefte hebben aan contact”, zegt Eddy Vandenbosch (L’anders), schepen van OCMW. “Nu fysieke bezoeken niet mogelijk zijn, proberen we hieraan tegemoet te komen met de nieuwste technologieën die we ter beschikking hebben. Daarom is dit initiatief van de Vlaamse regering zeer welkom.”

Maar ook in Landen leven heel wat mensen met de situatie van de senioren mee. “Dit merken we aan de reacties op onze wekelijkse Facebookpost, maar ook aan de vele bloemen, kaartjes, knutselwerkjes en zoetigheden die het woonzorgcentrum van familieleden en sympathisanten krijgt. Zelfs verschillende lokale handelaars en verenigingen, die in het in deze tijden zelf niet makkelijk hebben, hebben een mooie schenking gedaan aan ons woonzorgcentrum. We willen iedereen bedanken voor deze blijken van steun.Deze attenties doen het team en de bewoners heel veel deugd”, besluit schepen Vandenbosch.