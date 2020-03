Wzc Oleyck: “Aan mensen die ziek zijn, is gevraagd om voorlopig niet op bezoek te komen in het woonzorgcentrum” Vanessa Dekeyzer

02 maart 2020

17u35 0 Landen Nu het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land oploopt, bereidt ook Landen zich voor op een snel optreden indien nodig. De diensten die met kwetsbare doelgroepen werken, zijn extra alert voor eventuele ziektesymptomen en volgen de voorzorgsmaatregelen van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Maar volgens burgemeester Gino Debroux (L’anders) is geen reden tot paniek. “Het komt er nu vooral op aan om de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid nauwgezet te volgen. Affiches met deze maatregelen werden op verschillende publieke plaatsen opgehangen. De ouders van de kinderen van het stedelijk kinderdagverblijf Ons Zonneke en de bezoekers van woonzorgcentrum Oleyck kregen daarnaast een informatieve brief mee. Ook via de stedelijke website en de Facebookpagina werden de algemene richtlijnen gecommuniceerd.”

In het woonzorgcentrum Oleyck zijn geen personeelsleden in de risicogebieden geweest. “In het geval er toch een uitbraak zou komen en er quarantainemaatregelen moeten getroffen worden, is dit ook geen probleem. Alle bewoners hebben een eenpersoonskamers met een eigen badkamer en er werd een grotere voorraad aan beschermingsmateriaal zoals mondmaskers en schorten ingeslagen. Het personeel blijft uiteraard extra waakzaam. Aan bezoekers die ziek zijn, werd wel gevraagd om voorlopig niet op bezoek te komen in het woonzorgcentrum”, zegt schepen van Welzijn, Eddy Vandenbosch (L’anders).

Ons Zonneke

Het kinderdagverblijf Ons Zonneke volgt strikt de maatregelen van Kind & Gezin op. Zij voegden het coronavirus toe aan hun infectieziekteklapper. “Uiteraard wordt ook binnen het kinderdagverblijf gehouden aan de hygiënemaatregelen zoals wat vaker de handen en het speelgoed wassen, handschoenen gebruiken bij verluiermomenten en het gebruik van papieren zakdoekjes. Voorlopig blijven de ouders er rustig onder, want we hebben nog geen afmeldingen gehad omwille van het coronavirus”, besluit schepen van Kinderopvang Saartje Ieven (L’anders).