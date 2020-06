Woningbrand en ongeluk met zwangere vrouw op de Hannuitse Steenweg in Landen DDh KBG

28 juni 2020

14u31 0 Landen Op de Hannuitse Steenweg in Landen gebeurde zaterdagavond een ongeluk en rond 23 uur was er ook een woningbrand. Niemand geraakte zwaar gewond maar de bewoners van het huis moesten wel elders een onderkomen zoeken voor de nacht.

Ter hoogte van het kerkhof botsten twee wagens met vier inzittenden in de avond op mekaar. De inzittenden zaten gekneld maar konden vrij snel bevrijd worden. Een man geraakte gewond aan de handen en een vrouw was zes maanden zwanger maar bleef ongedeerd.

Rond 23 uur moest de brandweer uitrukken naar diezelfde Hannuitse Steenweg 387 voor een woningbrand. De hulpdiensten kwamen ter plaatse met één bluswagen. Er was veel rookschade maar ook de benedenverdieping kreeg te lijden onder waterschade. De burgemeester verklaarde het huis niet onbewoonbaar maar in de praktijk moesten de bewoners - een man, een vrouw en 2 honden - elders onderdak zoeken. Zij brachten de nacht door bij de ouders van de man in Ukkel. Maandag komen mensen van de verzekering langs om de schade precies vast te stellen en de status van de woning te bepalen. Aan de basis van de brand ligt een oververhitte lader van een step.