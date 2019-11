Woning tijdelijk onbewoonbaar door schoorsteenbrand Kristien Bollen

25 november 2019

18u26 0

In een woning in de Grumstraat in Landen brak zondagmiddag rond 12.30 uur een schoorsteenbrand uit. Brandweerlui moesten een deel van de schoorsteen verwijderen om de brand te blussen. De bewoners hadden zelf tijdig de woning kunnen verlaten maar op aanraden van brandweer mochten de bewoners tijdelijk niet terug in de woning keren wegens te veel CO. De stad zorgde voor noodopvang.