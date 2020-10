Winkeldieven nemen de vlucht, rijden tegen andere wagen maar kunnen ontkomen Kristien Bollen

06 oktober 2020

18u55 0

In de Aldi aan de Hannuitsesteenweg in Landen betrapte personeel maandag rond 17.40 uur twee mannen op het stelen van pistachenoten, roltabak en haarproducten. Er werd getracht de verdachten staande te houden maar het duo nam de vlucht. Personeel zette in eerste instantie te voet de achtervolging in maar de verdachten konden ontkomen met een wagen. Tijdens hun vlucht reden ze tegen een geparkeerde wagen maar konden uiteindelijk ontkomen. De politie speurt het tweetal op.