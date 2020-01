Winkeldief verstopt etenswaren en drank in handtas Kristien Bollen

23 januari 2020

In een winkel in de Attenhovenstraat bood een 53-jarige dame uit Landen woensdag om 16.30 uur enkele kleine goederen aa ter betaling. Winkelpersoneel vroeg daarop om haar handtas te openen; daarin had de dame etenswaren en drank verstopt. De politie werd ter plaatse gevraagd, die nam de dame mee voor verhoor en verder onderzoek.