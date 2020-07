Winkeldief steelt mondmaskers en voedingswaren Kristien Bollen

28 juli 2020

18u32 0

In de Carrefour in de Attenhovenstraat on Landen merkte personeel maandagavond rond 20.10 uur op hoe een man met een aantal verstopte goederen in zijn winkelkar de kassa passeerde. De 33-jarige man uit Landen had mondmaskers en heel wat voedingswaren verstopt en niet ter betaling aangeboden. De man werd staande gehouden en politie op de hoogte gebracht. Die onderzoekt de zaak verder.