Winkeldief steekt fles wodka in broek maar personeel betrapt hem Kristien Bollen

23 september 2019

In een winkel in de Attenhovenstraat in Landen betrapte personeel zondagvoormiddag rond 9.30 uur een winkeldief op heterdaad. De 33-jarige man uit Zoutleeuw had een fles wodka in zijn broek verstopt en bood slechts enkele “kleine” artikelen aan ter betaling aan de kassa. Personeel kon de verdachte staande houden; politie nam de verdachte mee naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek.