Winkeldief haalt mes boven om met buit te kunnen vluchten; verdachte aangehouden Kristien Bollen

30 januari 2020

17u09

Een man met een trolley vol onbetaalde blikjes bier wandelde maandag rond 13.30 uur uit het warenhuis Lidl in de Fabrieksstraat in Landen. Een bediende had de winkeldief in de gaten en sprak de verdachte buiten aan. De man wandelde echter gewoon verder. De bediende haalde haar baas erbij en opnieuw gingen ze de man achterna en spraken hem aan. De verdachte keerde zich om en toonde een mes aan de twee dames. De winkelbediendes lieten de man daarop gaan. De politie van zone Getevallei kon snel achterhalen wie de verdachte van de winkeldiefstal was. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek naar de diefstal met geweld om de vlucht te verzekeren. De man is voorgeleid en aangehouden, hij verschijnt vrijdag voor de Raadkamer.