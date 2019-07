Water blijft stromen in Watertorenstraat: oorzaak ligt mogelijk bij bronnen VDT

04 juli 2019

18u32 8 Landen Het water in de Watertorenstraat - die sinds woensdagochtend deels blank staat - zou niet afkomstig zijn van een lek in een leiding, maar van bronnen.

“Een ploeg van De Watergroep is woensdag al ter plaatse geweest om naar de oorzaak te zoeken”, zegt Raissa Verstrynge, deskundige communicatie bij De Watergroep. “Vandaag (donderdag, red.) zijn er bijkomende testen gedaan. Na opgravingen blijkt dat het niet om een lek in onze waterleiding, maar om bronnen gaat. Er zouden daar blijkbaar in de buurt nog bronnen zijn die de NMBS lang geleden gebruikte voor de bevoorrading van stoomlocomotieven.”

Het is nu aan de spoorwegmaatschappij om verder onderzoek te doen. “Ik heb de brandweer de straat laten kuisen, want er belandt samen met het water ook heel wat modder van bermen op de straat”, zegt waarnemend burgemeester Gary Peeters (CD&V). “Hopelijk kan de stroom water snel gestopt worden, want in een periode van schaarste is dit toch wel jammer dat er zoveel grondwater verloren gaat”, zegt Gary Peeters. De Landenaars hebben geen last van het lek.