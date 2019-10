Wat doen die F16's zo laag boven Landen? Vanessa Dekeyzer

09 oktober 2019

12u02 16 Landen Al twee avonden na elkaar vliegen rond 22 uur enkele F16’s over Landen. Met de nabijheid van de vliegbasis van Bevekom lijkt dat niet meteen wereldschokkend, maar het gebeurde nog nooit dat de F16’s zo laat boven Landen vliegen.

“Dat was inderdaad even schrikken”, zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders). “Maandagavond vlogen ze plots over toen ik aan het joggen was. Dat was een indrukwekkend zicht! En ook dinsdagavond stelde ik vast dat een vijftal F16’s rond hetzelfde uur boven Landen passeerden.”

Maar wat doen zij precies daar? “De reden is mij niet bekend, maar het zal waarschijnlijk te maken hebben met militaire oefeningen en het militair geheim hier rond”, aldus burgemeester Debroux. “Ik weet dat Landen in een zone ligt waar militaire oefenvluchten kunnen plaatsvinden. Vroeger gebeurde het ook wel eens dat een F16-piloot die in Landen woonde, geregeld eens een luchtbezoekje bracht aan Landen. Maar in dit geval gaat het over meerdere F16's en zal het wellicht om oefeningen gaan.”

Defensie zal ons later vandaag nog contacteren hierover.